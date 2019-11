/ / / Bandidos rendem funcionários, roubam e capotam veículo

A Polícia Militar confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que dois homens foram presos após capotarem um Fiat Strada branco, com placas de Nova Canãa do Norte, na Estrada Nanci, esta tarde. Um sargento da PM explicou que os policiais do Comando de Ação Rápida (CAR) e da Força Tática foram acionados e conseguiram prendê-los pouco tempo depois de cometerem um assalto.

Eles entram em uma região de mata para tentar fugir, mas os militares cercaram o local e conseguiram encontrar os dois suspeitos de envolvimento no assalto, em uma chácara nas proximidades da comunidade Águas Claras.

Ainda de acordo com o sargento da PM, os dois bandidos chegaram em uma bicicleta no depósito de mercadorias, localizada próximo ao Tiro de Guerra, no bairro Industrial Norte. Eles renderam os funcionários, roubaram dinheiro (valor não informado), celulares e fugiram com o Strada.

O veículo ficou bastante danificado e parou com as rodas para cima. Os demais objetos roubados e o dinheiro também foram recuperados.

Por: Só Notícias