Sessenta atletas entre militares e civis participaram na manhã deste sábado (09.11) da corrida-treino de 5 km preparatória para a 21ª Corrida Homens do Mato, que será no dia 24 de novembro.

Considerada uma prova de resistência devido ao percurso, alguns corredores destacaram que irão participar da prova pela primeira vez e, com o treino, já sabem o que aguardar. É o caso do professor Inácio Martins Neto, que só começou a correr este ano e irá fechar 2019 com 25 provas concluídas.

“Tinha uma meta de participar de 12, mas fui pegando gosto e irei concluir com a competição da PM. Achei o percurso desafiador, por isso, preciso estar preparado”, disse.

Já o soldado Fernando Spadacio contou que a corrida será de superação. Ele sofreu um acidente de moto que afetou um dos joelhos, mas com força de vontade irá correr e superar mais esse desafio.

“Depois de tudo que passei, preciso provar que consigo ir além. Tenho duas semanas para melhorar ainda mais antes da prova”, afirmou.

Os corredores Eunice Moreira do Nascimento, Walquiria Silva e Wanderley Araujo estão na expectativa. Treinando no Ginásio Dom Aquino, eles disseram que o objetivo é conseguir uma boa colocação por faixa etária.

“Para nós duas será a primeira vez na corrida promovida pelo Comando. O treino deu uma noção do que esperar para o dia 24”, disse Eunice.

Alunos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap) também participaram do treino, que foi encerrado com uma tradicional mesa de frutas para os corredores.

Sobre a corrida

A Corrida Homens do Mato é uma das mais tradicionais provas de rua de Mato Grosso e será realizada no dia 24 de novembro, em Cuiabá. Com vagas para 1.200 participantes, entre atletas profissionais e amadores. Os participantes ainda podem escolher o percurso, de 5 km ou de 10 km.

A inscrição deve ser feita no site www.morro-mt.com.br até o dia 17 de novembro, ou antes, se todas as vagas forem preenchidas. A taxa de participação pelo site é de R$ 65, com direito a camiseta.

A largada e a chegada serão no Quartel do Comando Geral (QCG) da PMMT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça.