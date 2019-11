/ / Após 30 anos Escola Municipal Rural Base Aérea recebe quadra esportiva

A Escola Municipal Rural Base Aérea de Guarantã do Norte localizada ás margens da BR 163 distante 50 km da sede do município atende alunos do norte de Mato Grosso e sul do Pará. Após receber uma ampla reforma com novas salas de aula, saguão para abrigar os alunos, climatização das salas e um ônibus climatizado zero KM, agora a escola está recebendo uma moderna quadra esportiva coberta.

“-Quando vinha a chuva a gente tinha que sair correndo para não se molhar porque não dava para a gente fazer educação física na chuva. Agora com a quadra coberta a gente vai poder fazer nossas aulas de educação física sem problemas. Quero agradecer ao prefeito porque ele esta realizando o sonho da escola toda.” comentou a aluna Vitória.

“É a realização de um sonho da nossa escola, onde a gente tinha dificuldades para as praticas esportivas e para as aulas de educação física, às vezes pela chuva e outras vezes pelo sol forte que desgastava muito a gente. Agora com a quadra coberta a gente vai poder jogar futebol, basquete, vôlei e outras atividades.” Comentou o aluno Dominik.

“-Esporte é saúde é vida e isso estava sendo um peso para as nossas crianças. Elas iam praticar esporte no campinho e acabavam passando mal. Elas estavam desestimuladas a praticar esporte e educação física.” Disse Lucimar da Silva mãe de aluno.





“Eu sempre falei que a gente precisa fazer mais ações com menos dinheiro. E é isso que está acontecendo com as nossas economias. Esta obra está acontecendo com recursos próprios do município, e assim estamos atendendo a esta antiga reivindicação aqui da Escola Base Aérea. Vamos contemplar os nossos estudantes aqui com uma moderna quadra para realizarem sua praticas esportivas o que significa para eles melhor qualidade de vida e mais dignidade.” Falou o prefeito Érico Stevan.

“É um sonho que está se concretizando, porque o dia que a secretaria Diane e o prefeito Érico chegaram aqui na escola com o projeto colocaram na mesa e chamaram os alunos, muitos deles choraram. Porque a gente participa das olimpíadas todos os anos e os nossos alunos são muito guerreiros eles treinavam no campo de grama para competir nos esportes de quadra. Há muitos anos a escola vinha pleiteando uma quadra de esportes e graças a Deus agora a gestão teve esse olhar de atenção para nossa escola. Nós da escola, os pais, os alunos, só temos a agradecer por esse sonho que está se realizando.” Explicou Neuza Melo coordenadora da escola.

“-É uma escola que a cada dia vem aumentando o número de alunos. Isso fez com que a gente pensasse em um projeto para essa escola que era a única da rede municipal que ainda não tinha uma quadra esportiva coberta. O prefeito Érico nos deu todo incentivo para implantarmos esse projeto que atende aos estudantes dessa região.” Comentou a secretaria Diane.

