/ / / Acidente entre motos e veículos na BR-163 em Sinop deixa três feridos

A colisão envolvendo um Jeep Compass banco, GM S10 prata, Honda Bros preta, um Titan vermelha e um Fiat Uno cinza ocorreu, há pouco, na rodovia federal, nas proximidades do estádio Gigante do Norte.

Uma equipe da resgate da concessionária que administra a rodovia está no local prestando atendimento aos envolvidos. As informações iniciais apontam que três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Sinop. Elas estavam nas duas motocicletas e uma no veículo de passeio.

De acordo com informações do policial rodoviário federal, Antônio Barbosa, a caminhonete estava fora da rodovia e a colisão ocorreu após ela “cruzar a via para mudar o sentido de trafegabilidade. No local, existem placas que proíbem esse tipo de ação dos motoristas. Enquanto ela executava essa manobra foi atingida pelas duas motos. Os dois ficaram feridos e um com uma certa gravidade. Na sequência, o Uno freou para evitar a colisão com os três já acidentados e foi atingido pelo Compass que estava poucos metros atrás”.

O Compass ficou com a lateral dianteira danificada. O Uno teve parte da traseira danificada e a caminhonete também ficou com a lateral dianteira esquerda amassada. As duas motos tiveram avarias.

Nesta quarta-feira à tarde, na 163 próximo ao trevo de acesso a Cláudia, uma carreta Scania colidiu com uma caminhonete S10. Não houve feridos.

Por: Só Notícias