/ / A um jogo da final, Juliano avalia vantagem do Pelotas e mantém humildade em confronto com o Caxias

As últimas semanas estão sendo importantes para o meia Juliano, do Pelotas. Isso porque a equipe gaúcha está na fase mata-mata da Copa Seu Verardi e, cada partida, é uma decisão à parte.





No último domingo (03), em pleno estádio Centenário, o Lobo venceu por 1 a 0 o Caxias pela semifinal do torneio. Um dos destaques da equipe, Juliano valoriza a vantagem conquistada, mas prega humildade para o segundo e decisivo confronto. “É uma vantagem importante, que precisamos saber usar. Nossa equipe vem tendo um bom desempenho nessa sequência de decisões e temos que manter esse ritmo. Assim como sabemos da nossa vantagem, temos consciência que nada está definido. Por isso, vamos entrar em campo nessa segunda partida com o mesmo foco e humildade que nos trouxeram até aqui”, destacou o atleta, que soma quatro gols com a camisa do Pelotas.





Há quase três meses no clube gaúcho, Juliano comemora o momento e mira um final de ano especial. “Para ficar marcado aqui na história do clube, você precisa conquistar títulos. Esse é o meu objetivo, terminar essa temporada com chave de ouro e trazer esse troféu para o Pelotas. Ainda temos mais um importante passo antes de chegar na final. Estamos aproveitando ao máximo essa semana para entrar com 100% de concentração no jogo com o Caxias”, finalizou.





O duelo entre Pelotas e Caxias acontece no domingo (10), às 19h, na Boca do Lobo.

Foto: Vitor Soccol | SER Caxias

Assessor de Imprensa