/ / Vestibular 2020: Faculdade Unifama lança concurso com 1.000 bolsas de até 100%

A Faculdade Unifama lançou, nesta segunda-feira (14), o Concurso com 1.000 bolsas de até 100% de desconto, uma oportunidade incrível para quem quer começar o ano de 2020 realizando seus objetivos!

As inscrições podem ser feitas através do site da Instituição ou pelo telefone. A taxa de inscrição é gratuita. O vestibular será realizado em Guarantã do Norte, no dia 01 de dezembro às 14h e em Matupá, no dia 08 de dezembro, às 14h.

A Faculdade Unifama, pioneira no Ensino Superior no extremo norte de Mato Grosso, faz parte do seleto grupo do MEC, com cursos autorizados com notas máximas, sendo referência na qualidade de Ensino.

São 16 opções de cursos em Guarantã do Norte:

Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Letras - Português/ Espanhol, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.

E 2 opções em Matupá:

Agronomia e Direito.

Mais informações:

Guarantã do Norte:

(66) 3552 1965/ Whatsapp: (66) 99635 61 31

Matupá: (66) 99614 9929.

Inscrições pelo site:

https://vestibular.faculdadeunifama.com.br/

Ascom/Unifama