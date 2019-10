/ / Vereadora de Guarantã do Norte pede ajuda ao presidente da CPI da Energisa

A população de Guarantã do Norte está descontente com os altos valores cobrados em suas contas de energia

Na manhã do dia 24 de novembro, a vereadora Katia Brambilla (PSB), atendendo o clamor da população da cidade de Guarantã do Norte (cerca de 720 km de Cuiabá), sobre o alto valor no preço da energia e as reclamações a respeito dos atendimentos prestados pela empresa Energisa, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para solicitar o apoio do deputado Elizeu Nascimento (DC) presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem como objetivo investigar possíveis irregularidades da empresa concessionária de energia elétrica de Mato Grosso Energisa S/A.

O deputado parabenizou Katia Brambilla pelo empenho, na tentativa de buscar soluções para os problemas dos munícipes de Guarantã do Norte. ” A vereadora Katia não hesitou em viajar mais de 700 km para buscar mecanismos que possam responder, aos cidadãos que ela representa, os motivos que fazem o preço da anergia elétrica da sua cidade ser tão alto”, disse o parlamentar.

Na oportunidade, vendo o empenho e a luta da vereadora, o deputado Elizeu Nascimento, convidou Katia Brambilla a se filiar no partido Democracia Cristã (DC).

A pedido da vereadora Katia Brambilla, será realizada uma audiência pública nas dependências da União das Faculdades de Mato Grosso (Unifama) no dia 14 de novembro às 19 h na cidade de Guarantã do Norte.

Por Gabriela Bomdespacho Von Eye