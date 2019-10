/ / Vendaval danifica cobertura de igreja em Guarantã do Norte

Uma ventania forte acompanhada de chuva danificou a cobertura metálica de uma igreja, localizada no bairro Setor Industrial, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), na tarde de terça-feira (15/10). Algumas telhas termoacústicas de zinco foram arrancadas. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros também confirmou, ao Só Notícias, que no bairro Cotrel ocorreram danos em residências. Algumas telhas e caixas d’água foram arrancadas. Também houve queda de árvores nas ruas dos Canários e na Tuiuiú, além das placas de publicidades que foram derrubadas.

“Houve interdição do tráfego de veículos nessas duas ruas. Foram as únicas ocorrências de queda de árvores que fomos acionados até agora. Foi feito o corte, retirada dos galhos e liberada a passagem. Por sorte os carros não foram atingidos”, explicou um soldado dos bombeiros.

De acordo com o instituto Climatempo, hoje à note também tem previsão de mais chuva em Guarantã. Os ventos devem passar dos 7 quilômetros por hora. Amanhã, o clima chuvoso será mantido à tarde e à noite com temperatura máxima de 34º. Já os ventos vão passar do 10 quilômetros por hora.

Esta tarde, em Sorriso, ventos fortes derrubaram postes de concreto da rede elétrica, na área rural, no setor onde há diversas granjas.

Conforme Só Notícias já informou, na última quinta-feira, parte da cidade de Lucas do Rio Verde foi atingida por um forte temporal. Além de ventos choveu granizo. Una igreja, localizada no Jardim Imperial também teve o telhado danificado e a tesoura caiu. Um homem e uma mulher tiveram ferimentos leves, foram atendidos pelos bombeiros e levados ao hospital.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)