/ / Vendavais, granizo e chuvas intensas estão previstas para o final de semana, Guarantã e Região não inclui

Granizo, chuvas intensas, tempestade de raios e vendavais estão previstos para Cuiabá e outras 36 cidades no interior de Mato Grosso neste final de semana. Por isso, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiu um aviso de atenção.





Conforme o alerta, o final de semana pode ser um dia instável em que temporais isolados podem causar transtornos para a população. No sábado (5), o ClimaTempo apontou a probabilidade de 90% de chover.





Os termômetros continuam elevados e devem variar entre os 37°C e 24°C. O sol aparece entre nuvens. Já no domingo (6), a chuva está prevista para cair a qualquer horário do dia. A temperatura máxima prevista é de 30°C, com mínima de 22°C.





O ClimaTempo apontou que o domingo será o dia com chuva de maior intensidade, em que devem cair cerca de 03 milímetros de chuva.





Confira a lista de cidades em alerta





MT - Acorizal

MT - Araputanga

MT - Barão de Melgaço

MT - Barra do Bugres

MT - Cáceres

MT - Campos de Júlio

MT - Comodoro

MT - Conquista D'Oeste

MT - Cuiabá

MT - Curvelândia

MT - Denise

MT - Figueirópolis D'Oeste

MT - Glória D'Oeste

MT - Indiavaí

MT - Jangada

MT - Jauru

MT - Lambari D'Oeste

MT - Mirassol D'Oeste

MT - Nossa Senhora do Livramento

MT - Nova Lacerda

MT - Nova Marilândia

MT - Nova Olímpia

MT - Poconé

MT - Pontes e Lacerda

MT - Porto Esperidião

MT - Porto Estrela

MT - Reserva do Cabaçal

MT - Rio Branco

MT - Rosário Oeste

MT - Salto do Céu

MT - Santo Afonso

MT - Santo Antônio do Leverger

MT - São José dos Quatro Marcos

MT - Tangará da Serra

MT - Vale de São Domingos

MT - Várzea Grande

MT - Vila Bela da Santíssima Trindade