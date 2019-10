/ / Três deputados negociam adesão ao PSL e bancada da sigla na AL pode crescer 150%

Doutor Eugênio, Doutor Gimenez e Elizeu Nascimento conversam com lideranças para se juntar aos deputados Sílvio Fávero e Delegado Claudinei

A bancada do PSL na Assembleia – formada pelos deputados Sílvio Fávero e Delegado Claudinei - pode aumentar em 150% caso as negociações que estão em andamento avancem no próximo período. Isso porque três parlamentares estão negociando a adesão no partido do presidente da República Jair Bolsonaro.

apurou que o PSL negocia de forma individual com os deputados Elizeu Nascimento (DC), Doutor Eugênio (PSB) e Doutor Gimenez (PV). As conversações, inclusive, já resultaram em viagens a Brasília para reuniões com o deputado federal Nelson Barbudo, que preside a sigla no Estado e encontros com lideranças nacionais pesselistas.

Como o DC não atingiu a cláusula de barreira nas eleições de 2018, Elizeu poderia migrar sem incorrer em infidelidade partidária. Já os médicos Eugênio e Gimenez dependeriam de consulta ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), liberação da direção partidária ou janela para mudança de partido.

A exemplo de Fávero e Delegado Claudinei, os três são deputados de primeiro mandato. Caso a articulação se consolide, o PSL ficaria representado em praticamente todas as regiões de Mato Grosso.

Isso porque Fávero é de Lucas do Rio Verde (Norte); Delegado Cladinei é de Rondonópolis (Sul), Elizeu é de Cuiabá (Baixada Cuiabana); Doutor Eugênio é de Água Boa (Araguaia); e Doutor Gimenez é de São José dos Quatro Marcos (Oeste).

Por Jacques Gosch