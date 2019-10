/ / Terminam no próximo mês inscrições em seletivo para contratar 312 professores em Sinop

Os interessados em concorrer uma das vagas do processo seletivo simplificado para contratação de professores – 30 horas – em caráter excepcional e por tempo determinado devem se inscrever até o dia 1º do próximo mês, no site da prefeitura. São 312 vagas, das quais 300 para licenciados em Pedagogia (sendo 30 para pessoas com deficiência), duas para licenciados em História, duas para Letras, duas para Matemática, duas para Geografia, duas para Ciências e duas para Educação Física. A remuneração é de R$ 3.029

A avaliação dos candidatos será por meio de aplicação de provas escritas objetivas, de caráter classificatório/eliminatório, em 1º de dezembro, em local a ser divulgado por Edital Complementar. O resultado final e a homologação sairão em 10 de janeiro. Os aprovados vão trabalhar, ano que vem, nas escolas da rede municipal. O contrato terá duração de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

A assessoria da prefeitura também informa que as vagas preenchidas por concurso público são aquelas que se destinam a suprir as chamadas “vagas puras” e que surgem após processos de aposentadoria ou exoneração, por exemplo, de profissionais concursados da administração pública. Já a modalidade processo seletivo preenche as vagas temporárias abertas por força de atestados médicos ou licença maternidade. Por isso os contratos têm vigência previamente determinada.