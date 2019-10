/ / Susana Vieira é madrinha de salão de beleza do Retiro dos Artistas

O espaço funciona em parceria com a marca de cosméticos UK Connection

Susana Vieira é a madrinha do salão de beleza do Retiro dos Artistas, instituição centenária que abriga idosos do mundo artístico, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.





O espaço funciona em parceria com a marca de cosméticos UK Connection. Além de atender aos residentes do retiro, o serviço é aberto à população e tem como intuito gerar receita à instituição , que precisa de apoio para se manter.





"Para nós é uma honra ter Susana Vieira como madrinha. Ela tem muito prazer em ajudar à instituição, disse Monique de Carvalho, representante da UK Connection no Brasil", que frisa que o empreendimento conta com o apoio de outros artistas:









"O projeto foi apoiado com muito amor por vários artistas como Fernanda Torres,Zezé Motta, Glória Pires, Giovana Ewbank, Solange Couto, Nanda Costa, Jorge Vercillo e outros que inclusive ajudam na divulgação em suas redes sociais e vêem uma oportunidade de captação de recursos para que a instituição se mantenha".





Foto Divulgação