/ / Setasc amplia projeto para reciclagem de materiais descartáveis

A parceria entre a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT) e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mato Grosso Sustentável (Asmats) para a execução do programa A3P, do Ministério do Meio Ambiente, foi ampliada e atenderá também as secretarias adjuntas de Direitos Humanos e de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon).

A iniciativa, que consiste na coleta seletiva do material de expediente descartado nas unidades da Setasc, é executada desde o início do ano e está alinhada com a Agenda Ambiental na Administração Pública. A Pasta fica responsável pela coleta seletiva e o acompanhamento dos resultados. Enquanto isso a Associação realiza o recolhimento e o processo de reciclagem. Em cada sala da Secretaria foi colocada uma caixa coletora com o slogan ‘Nem tudo é lixo’ para incentivar os profissionais a realizarem o descarte de todos os resíduos sólidos de papel. Dessa forma, o material recolhido semanalmente chega em melhores condições de ser reaproveitado pelos trabalhadores da associação.

A A3P é um programa do Governo Federal para estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade.