/ / Secretaria abre seletivo com 390 vagas para trabalhar no Hospital Regional em Sinop

A secretaria de Estado de Saúde divulgou, hoje, no Diário Oficial do Estado, o edital para contratação emergencial com 390 vagas temporárias para atender as necessidades do Hospital Regional de Sinop. Consta no documento, que os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 7 mil de acordo com a função pretendida. Os aprovados e convocados vão trabalhar de 20 a 40 horas semanais.

As oportunidades são para os cargos de administrador, analista de TI, auxiliar de farmácia, contador, assistente social, enfermeiro, técnico em enfermagem, engenheiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho, farmacêutico, técnico de imobilização ortopédica, psicólogo, maqueiro, nutricionista, fonoaudiólogo, médicos e terapeuta ocupacional.

Consta no edital que as inscrições começam na próxima terça-feira e termina no dia 11 de novembro. Podem ser feitas no Escritório Regional de Sinop, na rua das Avencas, setor comercial, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Não há cobrança de taxa. A publicação da homologação está prevista para ocorrer no dia 13 do próximo mês.

O seletivo será composto de prova teórica (objetiva), com duração de 4 horas e ocorrerá no dia 24 de novembro. O local ainda será divulgado.