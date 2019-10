/ / Sebrae promove ação para valorizar o pequeno negócio e mapear os principais desafios

Assessoria de Imprensa Sebrae MT – Luiza Menezes

Nessa quinta-feira (03/10), com o intuito de gerar proximidade com o empresariado local e estabelecer um relacionamento com proposição de oportunidades que promovam melhorias e fortalecimento das micro e pequenas empresas, o Sebrae realizou o mutirão "Valorize o Pequeno Negócio". A ação foi uma forma da instituição se colocar à disposição e de se aproximar ainda mais dos proprietários dos pequenos negócios locais.

Colaboradores do Sebrae em todos os estados brasileiros foram para as ruas visitar diversos empresários de pequenas empresas. Com a pergunta “qual o principal desafio/problema do seu negócio?”, técnicos do Sebrae atenderam o público com a finalidade de entender o que cada empresário enfrenta e quais as soluções mais indicadas para resolver cada situação. Na capital de Mato Grosso, foram visitadas as seguintes regiões: Centro Norte Cuiabá, Centro Sul Cuiabá, Jardim Imperial, Cidade Alta/Verdão, Cristo Rei, Dom Aquino/Porto, Centro de Várzea Grande, Tijucal, Jardim Paulista, Consil/Canjica, Areão/Lixeira, Pedra 90/Distrito Industrial, CPA e Parque Cuiabá.





Entre vários empresários da região do CPA que aceitaram conversar com os consultores está a proprietária da loja de roupas, acessórios e decoração Coisafofa Modas e Presentes, Dilamar Coutinho, que destaca que o seu desafio é se manter no mercado. “Em 32 anos de negócio, nunca vi uma crise como essa. E para seguir em frente o pequeno empresário precisa inovar e atender muito bem o seu cliente, tem que tratar ele a pão-de-ló”, afirma Dilamar, que também atua como artesã.

Já para a empreendedora Simone Cristina Nunes, que possui a loja de moda feminina Sempre Linda há três meses, a necessidade de melhorar já é algo perceptível. “O estabelecimento é novo, mas quero fazer os cursos de capacitação do Sebrae para aperfeiçoar os atendimentos ao cliente. A minha localização não é a ideal, no entanto, contamos com o apoio das redes sociais e vamos sempre buscar o cliente”, ressalta Simone.