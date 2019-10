/ / Saúde Bucal: Prevenção é a melhor alternativa

* Natalia Bonfim Dela Costa

Você já ouviu esse ditado, ‘Melhor prevenir do que remediar’, faz todo o sentido. E com a saúde bucal não é diferente. Os motivos são vários: a prevenção é mais barata, mais simples e indolor do que qualquer tratamento.

Não existe mistério quando o assunto é prevenção, basta praticar hábitos saudáveis tanto na higiene bucal quanto na ingestão de certos alimentos. Usar o fio dental corretamente, escovar os dentes, pelo menos, três vezes ao dia após as refeições e principalmente antes de dormir conta muitos pontos. Porque essa é a escovação que deve ser feita com mais capricho, pois a temperatura da boca aumenta e a produção salivar diminui durante a noite. Assim as bactérias proliferam com mais facilidade.

A saúde bucal tem muito a ver com a saúde em geral. Existem bactérias que habitam a flora bucal e se elas caírem na corrente sanguínea pode causar a endocardite bacteriana, que é uma doença grave. Por isso, a população precisa se preocupar mais com a higiene bucal, pois os descuidos podem ocasionar em uma gama de doenças.

Vale ressaltar que a maioria das doenças apresentam os primeiros sintomas pela boca. Essas lesões e problemas na gengiva podem ser causadas por doenças como herpes, Aids, leishmaniose, sífilis, tuberculose, candidíase generalizada, diabetes, câncer bucal, entre outras.

Uma dica muito importante! Quando for adquirir uma escova de dente, deve-se escolher uma com cerdas macias e cabeça pequena, pois a média e grande não conseguem chegar e higienizar bem os dentes lá do fundo.

Além de todas essas dicas básicas, é imprescindível que se tenha uma rotina onde, pelo ao menos uma vez ao ano se deve comparecer ao dentista. Checar se está tudo bem, fazer uma limpeza profissional e sanar possíveis problemas eventuais, para que estes não venham a ser uma doença mais séria no futuro.

* Natalia Bonfim Dela Costa é cirurgiã-dentista, formada pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), especialista em Ortodontia pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO), atualizada em Estética Dental, faz parte da equipe da Clinica Sorridents de Várzea Grande.