/ / São Paulo bate Atlético-MG por 2 a 0 e se consolida no G-4

O São Paulo mostrou poder ofensivo e venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0, neste domingo (27), no Morumbi, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor paulista pressionou o adversário desde o apito inicial, mas os gols saíram apenas no segundo tempo, marcados pelo meia Igor Gomes e o atacante Vitor Bueno.





A partida marcou o reencontro do técnico Vágner Mancini, agora no Galo, com os jogadores são-paulinos, após a recente e polêmica saída do treinador da equipe tricolor do Morumbi . O meia Igor Gomes marcou o primeiro gol e fez o lançamento para o atacante Vitor Bueno ampliar a vantagem da equipe são-paulina.

O resultado consolidou o time no G-4 da competição e, consequentemente, o objetivo de conquistar uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Agora com 49 pontos, a equipe tricolor paulista tem quatro à frente de Inter e Corinthians (45), que ocupam a quinta e sexta posição na tabela do Brasileiro, respectivamente.