/ / Santos vence, toma 2º lugar do Palmeiras e Flamengo pode abrir oito pontos

O Santos assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. No Estádio da Vila Belmiro, o time alvinegro impôs a primeira derrota de Mano Menezes no Palmeiras ao ganhar por 2 a 0, resultado que permite ao Flamengo aumentar a vantagem na ponta.

Santos e Palmeiras têm os mesmos 47 pontos ganhos, mas o time alvinegro contabiliza uma vitória a mais (14 a 13) e, portanto, detém o segundo lugar. Com 52 pontos, o Flamengo encara o Atlético-MG às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Maracanã.

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Botafogo às 21 horas deste sábado, no Estádio do Pacaembu. Já o Santos tem como próximo adversário no torneio o Internacional a partir das 16 horas de domingo, no Beira-Rio.

Gazeta Esportiva (foto: cesar Greco/assessoria)