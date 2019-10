/ / Deputados se reúnem com bancada federal e conseguem emendas para Saúde e Segurança

SANDRA COSTA

Ainda neste ano, a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, que passa por uma situação financeira complicada, deverá receber R$ 20 milhões de uma emenda coletiva destinada pela bancada federal de Mato Grosso. O recurso é fruto de uma articulação dos deputados estaduais junto aos parlamentares federais. Além disso, outra área que receberá recursos federais será a da Segurança Pública.

“Estivemos em uma reunião com a bancada federal nesta terça-feira (1º), em Brasília (DF), e ficamos muito felizes com o resultado, pois além dos R$ 10 milhões que o deputado federal José Medeiros (Pode) destinou à Santa Casa de Rondonópolis, a bancada federal praticamente bateu o martelo e afirmou que vai destinar mais de R$10 milhões. Então, esse aporte financeiro de R$ 20 milhões pode sair ainda este ano”, declarou Claudinei.

Em uma agenda extensa, o Delegado Claudinei esteve durante todo dia de ontem, em Brasília, juntamente com os deputados estaduais Elizeu Nascimento (DC), Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD) e Ulysses Moraes (DC). Eles chegaram a se reunir com todos os parlamentares federais e discutiram emendas para Saúde, Segurança Pública e Educação.

Odílio Balbinotti, que faz parte de um grupo de empresários, representando 28 entidades que se uniram a favor da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, também participou da reunião, juntamente com a Tânia Balbinotti, do grupo de Mulheres por Rondonópolis, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do município, Statyn Paniago Pereira e a Bianca Franco, superintendente da Santa Casa Rondonópolis, também participaram da audiência com os parlamentares para discutir a situação da unidade hospitalar.

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS

Na semana passada, o deputado Delegado Claudinei, durante a realização da 11ª reunião da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa expôs a situação crítica pela qual passa a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, com problemas financeiros e uma dívida de aproximadamente R$ 25 milhões. Disse ainda que o Governo do Estado deve a Santa Casa um valor de R$ 17 milhões, dívida esta da gestão anterior ao do governador Mauro Mendes.

Dos atendimentos prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis 80% são pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com atendimento de urgência e emergência de média e alta complexidade. A unidade é a única maternidade de Rondonópolis, faz atendimento oncológico e tem UTI pediátrica e neonatal, além de cirurgias de altos riscos e cardíacas. Ainda na sexta-feira (27), o deputado participou de uma reunião em Rondonópolis sobre a situação do hospital.

SEGURANÇA PÚBLICA

“Além disso, tivemos novidades também para a área de Segurança. Eu e o deputado Elizeu estivemos representando a Comissão de Segurança Pública da ALMT e apresentamos pedidos de emendas. O secretário de Segurança esteve junto e explicou o problema e a falta de estrutura, principalmente com viaturas. E tivemos notícias boas. Um exemplo foi a senadora Selma Arruda (Pode), que irá destinar das suas emendas R$ 2,5 milhões para a Segurança Pública de Mato Grosso, sendo R$1,250 milhões para Polícia Militar e R$ 1,250 milhões para a PJC”, explicou Claudinei. Participaram da audiência o diretor geral da PJC, delegado Mário Dermeval Aravéchia de Resende, o comandante geral da PM, coronel Jonildo José de Assis e o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges Ferreira.

OUTRAS DEMANDAS

Durante a reunião da bancada, também foram discutidas outras demandas. Entre elas, para a Agricultura Familiar, com a presença do secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Ferreira Amaral. Além de recursos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Essa reunião teve participação do reitor, Willian Silva de Paula e do diretor-geral do campus Cuiabá/Bela Vista, Deiver Alessandro Teixeira. Por fim, o prefeito e vice de Tangará da Serra, respectivamente, Fábio Martins Junqueira e Renato Gouveia, requereram recursos para a universalização da água.

Fotos: Marcelo Lucas/Assessor de Gabinete