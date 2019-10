/ / Recuperado, Bady volta a treinar no Guarani e quer ajudar contra antigo rival

Após viver suas primeiras experiências com a camisa 10 do Gurani, o meia Bady teve que ser desfalque da equipe nas últimas rodadas. Foram tês partidas ausente tratando de uma pequena tendinite no joelho. Mas ele está de volta.





Após tratamento, Bady já treina normalmente desde o início da semana. Lutando para recuperar sua melhor forma física, ele trabalha com o grupo que se prepara para o duelo com o Coritiba, na próxima terça-feira. “Claro que é chato ficar de fora, não poder ajudar muito, ficar só na torcida. O grupo trabalha muito e deu provas nas últimas rodadas que tem qualidade, que pode evoluir na competição. Já me sinto bem, consegui treinar normalmente. Temos um duelo muito difícil pela frente contra o Coritiba”, afirmou o meia, que soma 12 jogos com um gol e uma assistência nesse início no Bugre.





Bady, aliás, conhece bem o próximo adversário bugrino. É que o meia jogou por duas temporadas no Athletico Paranaense. Por isso prega respeito ao Coxa. “A gente sabe que é um jogo difícil, complicado. Eles tem ainda um clássico com o Paraná nessa rodada e com certeza vamos acompanhar. Eles tem qualidade, vão jogar em casa, a torcida vai apoiar, eu conheço. Jogo complicado como eu falei, mas estamos trabalhando bem para conquistar mais um bom resultado e o Guarani subir na tabela”, finalizou Bady.





Foto: Guarani FC Foto: Guarani FC

Assessor de Imprensa