/ / Querendo emplacar segunda vitória consecutiva fora de casa, Pereira pede Brasil-RS atento contra o Criciúma

Tudo voltando ao normal na vida de Pereira. Após a lesão sofrida ainda ano passado e todo um processo de recuperação, o meia aos poucos começa a mostrar sua importância para o Brasil de Pelotas.





Utilizado no segundo tempo do duelo com o Operário, no fim de semana, Pereira foi essencial para o triunfo gaúcho. O Brasil-RS venceu por 2×1, de virada, com o meia cobrando a falta que originou o gol da virada. Por isso tamanha felicidade. “Foi uma vitória muito importante para a gente. É difícil vencer fora de casa, ainda mais de virada. O time mostrou muito poder de superação, mereceu, lutou. Fiquei feliz em participar, bater a falta do nosso segundo gol. Comemoramos bastante essa vitória pois foi muito importante”, afirmou.





Sem tempo para continuar valorizando a vitória conquistada, o Brasil-RS foca suas atenções no Criciúma. O time novamente joga fora de casa, nesta terça-feira, no Sul de Santa Catarina. Pereira quer inteligência e atenção. “Mais um duelo extremamente difícil. Eles precisam da vitória, querem o torcedor jogando junto. O Criciúma tem um time bom, de jogadores experientes, precisamos respeitar. É ser inteligente e jogar com muita atenção, ligado os 90 minutos”, finalizou Pereira.

Carlos Insaurriaga - Brasil-RS

Assessor de Imprensa