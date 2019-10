/ / Preso marido acusado de envolvimento no assassinato de enfermeira em Sinop

O delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, Carlos Eduardo Muniz, confirmou, há pouco, a prisão de Ronaldo Rosa, marido da enfermeira Zuilda Correia Rodrigues, 43 anos. Ainda não foi confirmado em qual bairro estava escondido. Ela foi assassinada, jogada na tubulação nas proximidades do Centro de Eventos Dante de Oliveira. Ronaldo é acusado de envolvimento direto no assassinato.

Ontem, a juíza da primeira Vara Criminal de Sinop, Rosângela Zacarkim dos Santos, converteu durante audiência de custódia a prisão em flagrante do soldado da PM Marcos Vinicius Pereira Ricardi, para preventiva. Além disso, decretou mandado prisão preventiva de Ronaldo da Rosa pela “prática do crime de homicídio qualificado da esposa dele”, “visando garantir a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública”.

O soldado confessou ter participado do espancamento que resultaram na morte de Zuleide. Ele acusa Ronaldo de também cometido as agressões.

O delegado informou, na última 3ª feira, que o policial (foto) relatou em depoimento que a enfermeira foi dominada, em sua caminhonete, próximo de casa. “As agressões pesadas teriam partido de Ronaldo e a vítima teria apagado ali e, a princípio, estaria morta. A ideia do local (onde o corpo foi jogado), segundo ele, teria sido do Ronaldo e teria ido junto mas a ação em si teria sido do Ronaldo”, detalhou o delegado. “Eles (Zuilda e o marido) enfrentavam problemas de relacionamento”. “O policial teria sido convidado pelo marido e a ação não deu certo”.

Ronaldo, marido de Zuilda, tinha um ponto de venda de espetinhos, no centro da cidade, e o policial trabalhava fazendo entregas. Inicialmente, de acordo com o que o delegado apontou, a tentativa seria dar um susto na enfermeira simulando tentativa de assalto e a situação teria saído do controle.

Zuilda desapareceu em 27 de setembro, data que foi assassinada. O corpo foi encontrado na última 3ª feira após o soldado apontar onde foi jogado. Mas a água das chuvas levou o corpo até o córrego – cerca de 700 metros onde foi jogado. O sepultamento foi na quarta-feira.

