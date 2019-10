/ / Prefeitura vai pedir para grafiteiros removerem imagem de ativista sueca de viaduto em Sinop

A prefeitura vai formalizar, nesta terça-feira, um pedido para retirada da imagem da ativista sueca Greta Thunberg de um dos viadutos da BR-163, localizado na entrada do bairro São Cristóvão. A pintura gerou debates nas redes sociais com manifestações contrárias e favoráveis ao desenho da adolescente. No entanto, o diretor municipal de Cultura, Daniel Coutinho, afirmou, ao Só Notícias, que o pedido para que a imagem seja modificada tem outro motivo.

“Na verdade, a gente vai pedir para que seja seguido o projeto, em que todas as artes teriam que ser voltadas para a fauna e a flora. Diante disso, não querendo, em momento algum, censurar qualquer trabalho que seja, até porque a gente acredita que a diversidade cultural tem que acontecer e existir, mas, devido, a não estar dentro dos padrões iniciais do projeto contemplado, a gente vai pedir que este último pedaço, onde está a imagem da Greta, seja revitalizado dentro do proposto”.

De acordo com Daniel, as revitalizações dos dois viadutos foram feitas por meio de projetos de incentivo, um local e outro nacional. O primeiro, no viaduto central, foi feito durante as festividades do Celebra Sinop, há cerca de duas semanas. O segundo, no São Cristóvão, foi por meio de um incentivo nacional, que resultou no 1º Encontro Internacional de Grafitti, com a presença de artistas de outros estados e países.

“De todas as imagens, 95% trabalharam a fauna e a flora. Porém, no término, na última imagem (feita neste domingo), eles fizeram a imagem da garota. Quero manter o diálogo. Em uma pré-conversa que a gente teve hoje, houve um posicionamento de que é possível acontecer (retirar a imagem da ativista). Tem todo um contexto. É importante que eles deem sequência”, afirmou Daniel.

A imagem do cacique Raoni Metuktire, também pintada no viaduto do São Cristóvão, porém, deve ser mantida. “Esta é outra situação. É um elemento que está dentro do cenário. Eles trabalharam dentro do projeto os índios. Então tem uma índia também. A gente até vai propor que a imagem da Greta seja transformada em uma índia”, finalizou.

Greta Thunberg – Com apenas 16 anos, a ativista ganhou notoriedade após iniciar um protesto pelo meio ambiente que levou às ruas mais de 1,5 milhão de estudantes em 100 países. Na última semana, a jovem discursou durante a Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), diante de centenas de líderes globais. Também foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz por deputados noruegueses e considerada a mulher mais influente do ano na Suécia, além de um dos 25 jovens mais influentes de 2018.