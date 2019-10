/ / Prefeitura de Guarantã quer triplicar compras da agricultura familiar

A administração municipal de Guarantã do Norte esta mobilizada para triplicar o volume de compras da agricultura familiar. Um trabalho dirigido pelo SEBRAE envolvendo as secretarias de governo, desenvolvimento econômico, coordenação e finanças, educação, saúde e ação social; visa conscientizar o maior numero de produtores da agricultura familiar para participarem da chamada pública que acontecerá em dezembr o.

A agricultura familiar agrega um forte peso na economia do município e este setor tem um grande potencial para expansão, a começar pelas compras públicas. Várias reuniões estão sendo realizadas pela equipe de trabalho para facilitar e favorecer o fornecimento de produtos por pequenos produtores. Uma equipe esta visitando os pequenos produtores, ouvindo os mesmos e motivando os a participarem da chamada pública que deverá adquirir pelo menos 27 produtos da agricultura familiar.

O objetivo da equipe de trabalho é dobrar o volume de compras desses produtos para a merenda escolar, inserir alguns produtos nas cestas básicas que são entregues a famílias em vulnerabilidade social, e atender a demanda na alimentação hospitalar, na casa de acolhida aos idosos e aos menores.

A chamada pública está marcada para acontecer no dia 11 de dezembro próximo. Até lá a equipe de trabalho estará visitando, motivando, e orientando os produtores que queiram vender seus produtos para o governo municipal. O processo é bastante fácil, os pagamentos ocorrem rigorosamente nos prazos contratuais e o local de recebimento dos produtos deverá ser centralizado para facilitar o trabalho de entrega dos produtores.

“-Nós recebemos o Premio estadual Prefeito Empreendedor do SEBRAE na categoria pequenos negócios no campo, devido ao trabalho e incentivo que damos aos pequenos empreendedores do campo. Para coroar esse trabalho e fortalecer a economia do município precisamos agora aumentar o volume de compras pelo município desses pequenos produtores. Além de fomentarmos a economia do município vamos oferecer alimentos saudáveis às nossas crianças e aos nossos idosos e pacientes do hospital.” Explicou o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan ao pedir o empenho de todos nesse trabalho.

Assessoria