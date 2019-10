/ / Polícia Civil e Militar prende dupla com um quilo e meio de pasta base em Guarantã do Norte

A polícia civil recebeu informações que dois suspeitos de Guarantã do Norte teriam se deslocado até a cidade de Matupá para buscar entorpecentes.

Diante das informações, a polícia civil solicitou apoio da polícia militar. Os policiais fizeram um cerco em frente a conveniência Obelisco, zona rural do município, e conseguiram lograr êxito em abordar os dois suspeitos.

Ao realizar as buscas no interior do veículo, foi encontrado um tablete e meio de uma substância análoga à pasta base.

Diante dos fatos os suspeitos foram presos e encaminhados a delegacia de polícia civil de Guarantã do Norte.

Da Redação