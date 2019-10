/ / Pelo segundo ano classificado aos playoffs da MLS, Marquinhos Pedroso avalia decisão do DC United

Mais uma vez o lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso está na fase decisiva da Major League Soccer, a MLS. No ano passado, pelo FC Dallas, o brasileiro também conquistou a classificação para a os playoffs da principal competição dos Estados Unidos.





Agora, com a camisa do DC United, o jogador busca a classificação para a semifinal da Conferência Leste. Em partida única, o clube de Pedroso enfrenta fora de casa o Toronto. “Fico feliz em poder, mais uma vez, estar entre os classificados para a fase decisiva. Estamos muito motivados e preparados para dar o nosso melhor. Diferente da última temporada, espero conseguir a vitória e a vaga para a semifinal. Estamos em um momento de concentração total e aproveitando a semana da melhor forma para chegar 100% no jogo. Vale a classificação e o nosso sonho pelo título”, contou o lateral, que chegou ao clube em maio deste ano.





O confronto, que acontece neste sábado (19), promete ser bastante equilibrado. Isso porque as equipes já se enfrentaram duas vezes na temporada regular e, nas duas partidas, empate. No último jogo, inclusive, Marquinhos Pedroso esteve em campo, no duelo que terminou em 1 a 1. “Tem tudo para ser um jogo emocionante e muito bem disputado. Os dois times fizeram uma campanha muito parecida, tanto que ambos terminaram com 50 pontos, com mesmo número de vitórias, empates e derrotas. A única diferença foi que eles tiverem um saldo de gol melhor. O Toronto é uma boa equipe e vamos precisar de muita concentração para sair com a vitória e a classificação. Mas vejo nossa equipe com boas chances”, concluiu.





Caso o duelo termine empatado, a vaga será definida nos pênaltis.

Foto: Divulgação/DC United

Assessor de Imprensa