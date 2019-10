/ / Pecuaristas do Portal da Amazônia estão fazendo manifestação no Frigorífico Redentor

Os pecuaristas do Portal da Amazônia estão manifestando por falta de pagamentos dos animais vendidos ao frigorífico Redentor em Guarantã do Norte-MT.

Segundo informações colhidas junto a comissão formada pelos pecuaristas são 284 pessoas que não recebem a cerca de 2 meses e meio.

São cerca de R$ 68 milhões de reais que não foram pagos.

Neste momento a comissão está em reunião com os diretores da Unidade de Guarantã do Norte, do frigorífico.

