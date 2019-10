/ / Palmeiras vence Chapecoense nos acréscimos e mantém perseguição ao Flamengo

O Palmeiras sofreu para superar a frágil Chapecoense na noite desta quarta-feira. Vaiado por seus torcedores na saída para o intervalo no Allianz Parque, o time mandante, com um a mais desde a expulsão de Gum, conseguiu marcar o gol da vitória por 1 a 0 com Felipe Melo, já nos acréscimos.

Algoz do Fortaleza, o Flamengo segue confortavelmente instalado na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 61 pontos ganhos. Com a vitória sofrida, o Palmeiras somou 53, no segundo lugar. Já a Chapecoense tem 16 pontos e figura na lanterna.

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Athletico-PR às 19 horas deste domingo, na Arena da Baixada. Já a Chapecoense, em mais um jogo às 19 horas de domingo, encara o Goiás, na Arena Condá.

Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo)