/ / Ouvintes de Guarantã do Norte e região tem mais uma opção de Rádio FM

Os ouvintes de Guarantã do Norte/MT e região agora terão mais uma opção de Rádio FM, no ultimo dia 03 (Quinta-feira) de outubro, entrou em definitivo no ar a rádio Guarantã FM 104,9. A inauguração oficial foi marcada com a presença de empresários, ouvintes e colaboradores, após a inauguração foi servido um coquetel aos presentes.





O Empresário José Carlos Rodrigues de Lima, “O Velho Manga), em seu pronunciamento ao lado de sua família disse que, a rádio é um sonho antigo e que agora esta sendo concretizado. A Rádio contará com uma grade de programação bem eclética, onde irá variar os gostos musicais, desde o sertanejo raiz, ao sertanejo universitário, além de, todos os ritmos musicais.





Para levar uma programação toda voltada para os ouvintes, um time de profissionais da comunicação foi contratado. A Rádio ficara no ar 24 horas, com uma programação variada, levando assim desde entretenimento, jornalismo, esportes e outros. “Iremos fazer uma rádio voltada para a população do interior, com uma boa programação, essa emissora é voltada a sociedade e acima de tudo para a família, por isso o slogan da rádio é, A sua nova família, isso só demonstra que todos os programas serão totalmente voltados para a família”, disse Velho Manga.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias