/ / Marquinhos Pedroso valoriza segunda temporada com classificação para os playoffs da MLS e projeta sequência da carreira

Objetivo atingido. Assim, o lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso resumiu sua segunda temporada na MLS (Major League Soccer). Em 2018, ele conquistou a classificação para os playoffs pelo FC Dallas e neste ano pôde passar para a fase decisiva da competição nacional vestindo a camisa do DC United.





Revelado no Figueirense e com passagens por Grêmio e Guarani, Marquinhos Pedroso resumiu o seu segundo ano no futebol dos Estados Unidos. “Estou feliz por ter participado de uma classificação novamente para os playoffs da MLS. É a parte do campeonato que todos gostam de jogar e, mais uma vez, atingi essa meta. Lógico que ficou um gostinho de quero mais, pois nosso time tinha condições de chegar até as finais, porém, infelizmente, fomos eliminados pelo Toronto”, declarou o jogador de 26 anos.





Na opinião de Marquinhos Pedroso, o fator casa foi determinante para o DC United não prosseguir na edição 2019 da MLS. “Estávamos voando na competição. Liderávamos nossa conferência, porém, oscilamos num momento crucial do campeonato. Mudamos de esquema de jogo e demoramos a se reencontrar.





Nos classificamos em quinto lugar e tivemos que decidir os playoffs fora de casa. O Toronto soube usar o fator casa. Lá é muito frio e a nossa equipe sentiu um pouco. Sabíamos que se a decisão fosse diante da nossa torcida tínhamos plenas condições de ao menos sermos campeões da nossa conferência”, explicou o camisa 6, que foi companheiro de Wayne Rooney no DC United.





De férias, Marquinhos Pedroso espera definir em breve o seu futuro. Ele que também já defendeu clubes na Turquia e Hungria tem um mercado muito forte no futebol europeu. “Meu desejo é permanecer na MLS e buscar no próximo ano ao menos um título de conferência. Mas, já tem algumas possibilidades também de retornar para Europa. Espero, juntamente com os profissionais que gerenciam minha carreira, termos sucesso na definição da equipe que atuarei em 2020”, finalizou.







Fotos: Divulgação/DC United.

Assessor de Imprensa