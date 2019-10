/ / Lançamento do Pantanal Cozinha Brasil apresenta novos pratos regionais à base de banana

Em meio ao Cerrado mato-grossense, o Pantanal Cozinha Brasil foi lançado oficialmente, nesta quinta-feira (03/10), no Parque Sesc Serra Azul, em Rosário Oeste, com a apresentação de pratos regionais à base de banana. O ingrediente já muito utilizado regionalmente é o escolhido deste ano para compor as receitas e mostrar sua versatilidade.





O Bolinho Dito Verde é o principal prato elaborado pelo Sesc Pantanal para o evento. Composto de pintado, mandioca, banana da terra madura e verde e queijo da região, ele é saboroso e crocante. Os convidados – imprensa, influenciadores digitais, produtores locais e autoridades - também puderam experimentar nos pratos de entrada o ceviche feito de pintado com banana, a tradicional banana chips a e bruschetta com vinagrete de banana. “O cardápio teve como base o peixe, a banana e a mandioca, ingredientes do pantanal e Cerrado”, disse o chef do Sesc Pantanal, Bruno Kimura.





A escolha do Cerrado para o lançamento do Pantanal Cozinha Brasil, explica a superintendente do Sesc Pantanal, Christiane Caetano, é uma oportunidade de destacar a ligação do bioma com o Pantanal. “Isso acontece a partir das nascentes existentes no Cerrado que deságuam no Pantanal. Somente no Parque Sesc Serra Azul são 13 nascentes. O Cerrado e o Pantanal estão interligados, tanto pelo viés ambiental como também gastronômico”, explica.





Por isso, além da conservação do meio ambiente, valorizar a cultura e a gastronomia local também faz parte da atuação da instituição em Mato Grosso, destaca ela. “O Sesc trabalha integrado às comunidades onde está inserido. Por isso, sempre priorizamos a compra de pequenos produtores de hortaliças e doces, por exemplo. Além disso, falar sobre turismo é também falar de gastronomia, um grande atrativo para os visitantes”.





Produtora de banana chips na região de Poconé, Zilair Martins ressalta a importância da escolha do ingrediente como tema do evento para a agricultura familiar. “Esse evento é tudo de bom pois valoriza nossos produtos. Temos muitas dificuldades e um evento como esse, engrandecendo nosso produto, nos ajuda muito”, declara.





O evento tem como missão fortalecer a cultura gastronômica de Mato Grosso e do Brasil, fomentar intercâmbio entre chefs de cozinha, empresários e produtores, buscando a valorização da produção local e de nossa culinária e hábitos regionais, explica o organizador do Pantanal Cozinha Brasil, João Carlos Caldeira.





“A equipe de gastronomia do Sesc Pantanal desenvolveu pratos incríveis à base de banana e até drinks, que serão apresentados ao grande público em oficinas. Assim, tudo o que for apresentado e conhecido lá vai ser levado para o restante do país, neste intercâmbio tão relevante para a nossa região, especialmente”, conclui.





O Pantanal Cozinha Brasil acontece nos dias 11 e 12 de outubro, no Centro de Eventos do Pantanal, com palestras magnas, aulas show, oficinas práticas com degustação. Boa parte das atrações é gratuita, entre elas funfoodpark, o espaço dos expositores com degustações e oficinas kids.





Confira a programação completa do evento no site www.pantanalcozinhabrasil.com.br











