/ / Kardec é eleito presidente do PDT Mato Grosso

O professor, deputado licenciado e secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, assumiu nesse sábado a presidência do diretório do PDT de Mato Grosso. Ele foi aclamado por unanimidade durante convenção que contou com a presença do presidente nacional pedetista, Carlos Lupi, governador Mauro Mendes (DEM), secretários de Estado e lideranças de diversas siglas e regiões.

Allan vai substituir o presidente da comissão provisória estadual e prefeito de Diamantino, Eduardo Capistrano. Foi eleito juntamente com o novo diretório que terá mandato de dois anos. O grupo foi a único inscrito na convenção e vai ter como missão principal buscar o fortalecimento interno visando as eleições municipais de 2020.

“Assumimos a direção do PDT com a missão de dialogar com os diferentes segmentos da sociedade e todos os setores do partido na construção de um processo coletivo”, afirmou Allan, após anunciar que a legenda pretende ter diretórios nos 141 municípios e ser protagonista nas eleições municipais do ano que vem, principalmente porque em 2020 não haverá coligação para a disputa a vereador.

Lupi conclamou o PDT a ter candidatos a prefeito em todas as capitais brasileiras, inclusive Cuiabá, onde a agremiação conta com a pré-candidatura do maestro Fabrício Carvalho. Ele ressaltou a história da sigla, além da importância de Getúlio Vargas e do trabalhismo para o Brasil.

Mauro Mendes aproveitou para lembrar que contou com apoio do PDT desde a eleição de 2010 e afirmou que a união pode ser mantida para a disputa de 2020. O presidente do DEM em Mato Grosso e suplente de senador, Fábio Garcia, seguiu na mesma linha, assim como os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Gilberto Figueiredo (Saúde).

Além de Allan, a nova direção do PDT contará com Fabrício Carvalho, Jusci Ribeiro, Jefferson Neves, entre outros. Participaram da convenção cerca de 300 filiados de praticamente todas as regiões, inclusive dos diretórios de Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Guarantã do Norte, Itaúba, Itiquira, Barra do Garças, Rondonópolis, Porto Alegre do Norte, Sinop, Cotriguaçu, Nova Bandeirantes, Água Boa, Novo Mundo, Chapada dos Guimarães, além de dirigentes do PT, os vereadores por Cuiabá Felipe Wellaton (PV), Wilson Kero Kero (PSL) e Ícaro Reveles, do PDT de Várzea Grande.