/ / Juliano chega ao quarto gol com a camisa do Pelotas e comemora classificação às quartas de final após goleada

O Pelotas segue firme em busca do título da Copa Seu Verardi. A equipe goleou na noite de ontem (23) por 4 a 0 o Cruz Alta e garantiu sua vaga nas quartas de final. Na partida de ida, o time já havia vencido fora de casa por 2 a 0.





Peça importante do Pelotas, Juliano mais uma vez teve atuação decisiva. O meia, que soma cinco assistências, marcou o primeiro gol da partida e chegou aos quatro com a camisa do clube. “Muito feliz pelo momento que estou vivendo aqui. Estamos trabalhando bem e as coisas vem acontecendo da melhor forma. Os gols estão saindo e, mais importante que isso, os resultados estão sendo positivos e o time tem jogado bem. Agora é manter esse foco para seguir em frente”, destacou o jogador que, na temporada, acumula 10 gols. Três pelo Hercílio Luz, três pelo Camboriú, além dos quatro pelo Pelotas.









No final de semana, o Pelotas volta a campo. Em casa, a equipe enfrenta o São Borja, no primeiro jogo das quartas de final. A partida acontece no domingo (27), às 16h, na Boca do Lobo. “Chegamos num momento do campeonato que não tem como fugir das decisões. Vai ser assim até o fim se quisermos o título. Já mostramos que estamos firmes nessa briga e vamos trabalhar para manter esse mesmo ritmo nos próximos jogos. A gente sabe da qualidade do São Borja, é uma equipe que ainda não perdeu e faz ótima campanha. Tenho certeza que serão dois grandes jogos”, concluiu.

Foto: Carlos Queiroz

