/ / Jovem é seguido por carro e assassinado com tiro em Peixoto de Azevedo

Wemerson Souza Moraes, de 20 anos, foi executado com tiro na região da nuca, na rua Pedreiras, no bairro Bela Vista, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), ontem à noite. Uma ambulância do Hospital Regional chegou a ser acionada, mas ele já estava sem vida no local.

De acordo com informações do boletim de ocorrência que Só Notícias teve acesso, uma testemunha, de 18 anos, contou aos policiais que trafegava com uma motocicleta com Wemerson na garupa quando ocorreu o crime. Eles estavam se deslocando sentido ao bairro Santa Isabel quando foram seguidos por um carro (marca e modelo não especificados) e, um dos ocupantes, atirou no colega dele.

A versão ainda será investigada pela Polícia Civil que esteve no local analisando as circunstâncias de como ocorreu o crime justamente com uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Guarantã do Norte.

O corpo de Wemerson Souza foi encaminhado ao Instituo Médio Legal (IML) para exames de necropsia.

De acordo com informações da funerária Santa Maria, o sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira. O horário ainda será definido.