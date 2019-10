/ / Jovem é pego com droga embalada para comercialização durante abordagem em Matupá

Policiais militares de Matupá, prenderam nesta quarta-feira (02.10) A.F.S. (19 anos) por tráfico de drogas, no bairro Cidade Alta.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia chegou via 190, informando que na passarela da Rua 12 seria comum a movimentação de usuários de droga. Foram intensificadas as rondas no local quando os policiais abordaram A. que carregava no bolso nove porções de maconha embaladas e prontas para venda.

Fonte: Assessoria/PM