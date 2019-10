/ / Jornalista em Alta Floresta costura candidatura pelo Republicanos

José Vieira foi recebido por Adilton Sachetti no Seminário de Marketing Político promovido pelo Republicanos nesta sexta-feira 11, na Assembleia Legislativa, em Cuiabá.



Militante do Republicanos desde os tempos em que seu nome era Partido Republicano Brasileiro (PRB), José Vieira do Nascimento é um jornalista e empresário da Comunicação radicado em Alta Floresta, no Nortão, desde 1996, ano em que fundou o Jornal (a agora também site) Mato Grosso do Norte, um dos mais influentes jornais mato-grossenses e uma das referências do jornalismo em sua cidade e região.



Disposto a se candidatar a vereador por Alta Floresta, no próximo ano, José Vieira costura esse projeto junto ao seu círculo de relacionamento no município onde reside e junto à cúpula partidária.



Ao saudar José Vieira, Sachetti disse que ele representa muito bem os quadros do Republicanos no Nortão.



Sachetti é a principal liderança do partido em Mato Grosso, foi prefeito de Rondonópolis de 2005 a 2008 (onde reside), secretário de Estado e deputado federal. Em 2018 se candidatou ao Senado. Tanto quanto José Vieira, Sachetti está de olho no calendário eleitoral de 2020 e pretende disputar a prefeitura de seu município.



O seminário promovido pelo Republicanos também contou com a participação do deputado estadual Valmir Morreto, ex-senadora Serys Slhessarenko, vereadores de vários municípios e filiados. O evento foi prestigiado por vereadores eleitos por outras siglas em Cuiabá.



Fonte: Boa Midia