/ / Jonathan completa 200 jogos como profissional e quer Atlético-GO ‘focado e inteligente’ contra o América-MG

Com mais de três anos de casa, Jonathan é um dos líderes e principais jogadores do Atlético Goianiense. Terceiro colocado na tabela, o clube goiano faz boa participação na Série B do Brasileirão. Mas sabe que ainda falta muito chão pela frente.





É o que garante o lateral do Dragão. Orgulhoso de ter completado na última rodada 200 jogos como profissional, Jonathan vê o Atlético-GO no caminho certo, mas garante que há ainda muita luta pela frente. “A nossa campanha vem sendo boa, regular. Estamos no momento no G4 da Série B, que é um campeonato extremamente difícil. Até por isso sabemos que tem muito chão pela frente, tem muita luta e batalha ainda por vir. Fiquei feliz de no último jogo completar essa marca de 200 jogos na carreira e somar mais um importante ponto contra um rival direto e na casa deles”, disse o jogador, recordando o 0x0 em Ribeirão Preto diante do Botafogo-SP.





O foco do Atlético-GO segue sendo mais um concorrente ao acesso. Com 49 pontos, o Dragão recebe na sexta-feira, em casa, o América Mineiro, que tem 47 pontos e é o quinto na tabela. “Mais um compromisso difícil. Série B é assim como eu falei, só tem jogo complicado. Estamos trabalhando bem e sabemos que a equipe deles tem qualidade, é bem organizada. Vai ser um grande jogo, temos que ser um time focado e inteligente. E contamos também com a ajuda do nosso torcedor”, finalizou Jonathan, que pelo Atlético-GO soma 96 compromissos oficiais.





Foto: Atlético Goianiense . Foto: Atlético Goianiense

