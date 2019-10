/ / inscrições para vestibular do IFMT com 1,2 mil vagas terminam hoje

. As inscrições para o vestibular 2020/1 do Instituto Federal de Mato Grosso encerram-se hoje e são feitas exclusivamente pelo site do instituto. São ofertadas 1.218 vagas em 18 campi e dois centros de referência: Alta Floresta, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Barra do Garças, Cáceres – Professor Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Jaciara, Campo Verde, Sorriso, Várzea Grande, Diamantino, e Tangará da Serra. A taxa é R$ 80. Os interessados podem consultar o curso e as vagas disponíveis no edital

No dia 5 de novembro, será disponibilizada a confirmação de inscrição contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido, o turno e o local de realização da prova, marcada para dia 24, das 14 às 18h30, com uma prova de redação e uma prova objetiva com 50 questões (Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Física, Química, História, Geografia, Biologia e Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol). A duração da prova será de 4 horas e 30 minutos.

O gabarito da objetiva será divulgado no dia 25. No dia 8 de janeiro, serão divulgadas dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes do vestibular nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno. As matrículas serão de 13 a 16 de janeiro.