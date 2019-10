/ / Identificado mototaxista encontrado morto ao lado de moto destruída pelo fogo em Peixoto

Francisco de Assis Leôncio de Souza, de 49 anos, foi identificado pela Polícia Civil. Ele trabalhava como mototaxista e foi encontrado morto com capacete na cabeça, ontem à tarde, às margens da estrada do Garimpo da Coamba, nas proximidades do lixão, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop).

De acordo com informações da Polícia Militar, um morador passava pelo local e fez a comunicação da situação. Uma soldado da PM informou, anteriormente, ao Só Notícias, que ao lado do corpo estava uma Honda Fan preta, com placas de Colíder, que foi destruída pelo fogo.

Consta na ocorrência registrada pela PM, que Francisco apresentava sinais de disparo de arma de fogo. No entanto, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) fez as análises necessárias do local para descobrir as possíveis circunstâncias de como ocorreu a morte.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarantã do Norte para exames de necropsia. Ainda não foi definido o local do sepultamento.