/ / Hyoran completa 150 jogos oficiais na carreira e quer manter invencibilidade contra São Paulo

Vem aí mais um clássico paulista. Nesta quarta-feira, Palmeiras e São Paulo se enfrentam. Confronto que coloca frente a frente o vice-líder e o quarto colocado no Brasileirão.

E há um jogador em especial do Verdão que quer manter seu retrospecto positivo.





É que o meia-atacante Hyoran, que voltou a ser utilizado por Mano Menezes na vitória em cima do Avaí, nunca foi derrotado pelo São Paulo. Pela Chapecoense foram dois jogos e dois empates. Pelo Palmeiras são três compromissos e três triunfos, com direito a gol marcado em 2017. “Cada jogo sempre tem uma história diferente, não tem como.





Claro que é legal ter um retrospecto, nunca ter perdido para eles, já ter marcado um gol, mas isso não entra em campo. Sabemos que do outro lado tem um adversário muito bem preparado, uma equipe forte. Vamos fazer de tudo para buscar mais uma vitória”, afirmou o camisa 28.





Ao entrar no segundo tempo e ajudar na vitória palmeirense em cima do Avaí, por 2×1, Hyoran completou 150 jogos oficiais. Pelo Verdão são 60 deles, com 11 gols marcados, 12 assistências e um alto aproveitamento de 73% dos pontos conquistados. “Eu trabalho muito aqui no Palmeiras, todos os dias. Sempre digo que a concorrência é grande, mas que acredito em mim e no meu trabalho. Quero sempre jogar mais e é por isso que trabalho. O foco agora é no clássico e esperamos fazer uma boa partida, buscar mais uma vitória”, finalizou Hyoran.



Foto: Cesar Greco - Palmeiras

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa