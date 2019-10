/ / Homem é preso por divulgar e alertar moradores a evitar blitz em aplicativo

Polícia Militar de Comodoro (a 644 km de Cuiabá) prendeu um homem de 30 anos por divulgar, em um aplicativo de mensagens, o local de uma blitz policial, na tarde desta quinta (3). O suspeito foi conduzido à delegacia por crime de obstrução do serviço policial.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram informados que um morador havia tirado uma foto do bloqueio policial que acontecia na Avenida Rubens Marques de Moura, para alertar membros de um grupo de aplicativo de mensagens a evitar o local porque a PM estava realizando blitz.

O homem foi identificado e detido no momento em que foi advertido pelos policiais que ele seria conduzido por obstrução do serviço policial, já que divulgar e avisar pessoas para evitarem passar por um bloqueio policial é crime previsto no artigo 265 do código penal.

O suspeito foi entregue na delegacia para prestar esclarecimentos.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.

Da Assessoria