/ / Homem é encontrado morto às margens de estrada em Guarantã do Norte

O corpo de um homem (identidade ainda não confirmada) foi encontrado, hoje, por volta das 7h, nas proximidades de uma estrada, na região da comunidade Linha do Fogo, localizada a cerca de 5 quilômetros do centro de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). As informações foram confirmadas pela Polícia Militar, ao Só Notícias.

De acordo com um sargento da PM, visualmente foi possível identificar diversas escoriações no corpo da vítima. A versão apresentada por testemunhas e que será investigada é que o homem acabou caído de um cavalo, foi arrastado por alguns metros e morreu.

No entanto, local foi isolado pelos militares e as equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para iniciar as análises necessárias.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial.