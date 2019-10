/ / Hairstylist Clary Faria aponta os cortes que estão fazendo a cabeça das famosas

O blunt cut está em alta nos salões





O corte blunt cut é o queridinho do momento. Sucesso nas redes sociais, conquistou famosas como Bruna Marquezine , Giovanna Ewbank , Mariana Rios e Fiorella Gelli Mattheis.





"Pode ser ondulado ou só com uma escova escova superlisa, que ajuda a moldar o corte. É um corte reto que se parece um corte brusco. ... um cabelo minimalista que exige cores mais básicas sem marcações", explica a hairstylist Clary Faria.









Segundo Clary, quem quer dar aquela repaginada no visual sem modificar muito o comprimento pode apostar na franja:





"O corte da franja é uma tendência que volta com força total. Ela deixa o visual mais descolado e fashion. É indicado para todo tipo de cabelo. Essa transformação realça ainda mais a beleza do rosto feminino".









Monica Iozzi adotou o loiro platinado com raiz esfumada. O tom frio é tendência de 2019, de acordo com a especialista, que explica como adotar este visual:





"A ideia é colorir deixando um dedo do topo com o tom natural do cabelo. O cabelo está com o corte long bob com estilo glass hair: bem polido, com risca central definida e ponta reta. Para adotar esse look é necessário escovar e passar a chapinha para deixar as pontas retas".





Sobre o salão Clary Faria





O salão Clary Faria funciona no Brooklin, zona Sul de São Paulo, sob o comando da profissional que dá nome ao espaço. Clary tem mais de 16 anos de experiência e em seu salão chega a atender até 1.100 pessoas por mês. Serviços oferecidos: corte, escova, tratamentos químicos, tintura, diversos tipos de alisamento, alongamento, penteados e hidratação. Além disso, o espaço também tem maquiagem, manicure e pedicure, depilação, limpeza de pele, massoterapia, com massagens relaxantes ou drenagem linfática e Dia de Noiva.





Foto Instagram