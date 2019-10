Guarantã do Norte pelo nono mês consecutivo tem resultado positivo na geração de novos postos de trabalho. No mês de setembro foram criados 26 novos postos de trabalho.

Segundo o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram demitidos 170 trabalhadores e contratados 196, permanecendo um saldo positivo de 26 novas vagas.





Os dez setores que mais contrataram foram:

Auxiliar de escritório 29 novas vagas;

Professor de Ensino Superior 27 novas vagas;

Faxineiro 18 novas vagas;

Vigilante 17 novas vagas;

Servente de Obras 17 novas vagas;

Pedreiro 14 novas vagas;

Trabalhador Agropecuário 13 novas vagas;

Almoxarife 13 novas vagas;

Repositor de mercado 12 novas vagas;

Atendente de Farmácia 11 novas vagas;





Guarantã do Norte se mantem como o município que vem gerando o maior número de novos empregos no extremo norte do estado. Nos últimos 12 meses o município gerou 393 novos postos de trabalho. Nos nove meses de 2019 foram gerados 285 novos postos de trabalho. O município vem mantendo uma média na geração de 33 novos postos de trabalho por mês.



“-Fico muito feliz com esse resultado, isso demonstra a força do nosso município no norte do estado. Esse é um momento muito especial e devemos agradecer a força do nosso empresariado que muito contribui para esse desenvolvimento. Nós enquanto gestores vamos criar as melhores condições para favorecer esse crescimento e também vamos continuar nossa mobilização para atrairmos novos investidores para o nosso município. Isso fortalece a geração de empregos gerando renda e proporcionando um desenvolvimento com sustentabilidade e segurança.” Comentou o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves ao analisar os números do CAGED.

Assessoria