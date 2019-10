/ / Grande número de associados e convidados compareceram na noite desta sexta-feira, 18, na solenidade de inauguração da segunda agencia da Cooperativa Sicredi em Guarantã do Norte

Trata-se de uma agencia exclusiva para atender a classe empresarial tendo em vista o forte crescimento da cidade que a cada dia que passa vai recebendo novos empreendimentos tanto de empresários locais, como empreendedores de fora, incluindo grandes empresas de rede nacional, como as Lojas Americanas, Magazine Luiza, Aldo Locatelli, Distribuidora Watt entre outros.





Empolgado o prefeito Érico Stevan Gonçalves fez a abertura dos pronunciamentos agradecendo a diretoria do Sicredi, seus colaboradores e associados pela confiança na cidade. “- Guarantã do Norte é uma cidade empreendedora, é a cidade do futuro, a cada dia estamos recebendo novos empreendedores. Deixamos de ser a ultima cidade do estado para sermos a primeira. Estamos gerando novos empregos, atraindo novos investidores, enfim, estamos trabalhando para oferecer o melhor a nossa população. Agradeço a toda diretoria da Cooperativa Sicredi Grandes Rios por esse belíssimo e importante investimento em Guarantã do Norte, agradeço e parabenizo a todos os colaboradores que há 17 anos vem construindo a história da cooperativa em nosso meio bem como a todos os associados que contribuem para consolidar nossa cidade como um grande polo regional.” Disse o prefeito Érico.





Bastante emocionada a gerente da nova agencia, Keli Karina Welter, comentou: “-A palavra de hoje é gratidão. Quero agradecer a confiança dos empresários. Estamos abrindo essa nova agencia para melhorarmos ainda mais o atendimento a toda classe empresarial. Salientando que temos um número crescente de micro empreendedores individuais e pequenos empreendedores que ajudam a fomentar a economia do município.”





Diego Moraes Borges, Gerente da Cooperativa em Guarantã do Norte comentou com entusiasmo o momento de crescimento da cidade e da Cooperativa Sicredi. “- É um momento especial, agora com duas agencias a gente vai poder dar foco a classe empresarial, além de mantermos o nosso atendimento de qualidade aos produtores rurais e as pessoas físicas. Por trás de tudo isso nós temos toda uma história e uma solidez para podermos proporcionar essas melhorias que os nossos associados merecem.”





Paulo Roberto Schmidt presidente da Cooperativa Sicredi Grandes Rios comentou sobre a nova agencia. “A cidade está crescendo e a cooperativa crescendo junto, recentemente nós inauguramos uma moderna agencia aqui em Guarantã do Norte, porém a gente continuou crescendo junto com a cidade e nós da diretoria entendemos por bem separar as carteiras, por isso criamos a agencia Sicredi Empresas, para dar mais comodidade ao empresário. O empresário tem peculiaridades que demandam mais tempo para o atendimento e nós queremos proporcionar esse atendimento com qualidade e comodidade por isso essa segunda agencia aqui em Guarantã do Norte.”

Assessoria