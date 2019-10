/ / Flamengo vence Fortaleza de virada nos instantes finais e embala na liderança

O Flamengo segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Castelão, o time rubro-negro derrotou o Fortaleza, de virada, por 2 a 1 e manteve a folgada vantagem sobre seus concorrentes. Com a vitória alcançada na capital cearense, o Flamengo chegou a 61 pontos ganhos.

O Fortaleza se manteve com 28 pontos na 15ª colocação. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Bruno Melo abriu o marcador para o time da casa, mas Gabigol e Reinier marcaram para a equipe da Gávea.

Apesar do desfalque de jogadores importantes como Bruno Henrique e Everton Ribeiro, a equipe dirigida por Jorge Jesus sempre mostrou mais vontade de vencer do que o adversário e teve seu esforço premiado com virada. O Fortaleza que não teve o técnico Rogério Ceni, suspenso, mostrou muita disposição e vontade de complicar a tarefa do adversário, mas acabou sendo batido pela maior categoria da equipe dirigida por Jorge Jesus..

Na próxima rodada, o Fortaleza vai receber o Grêmio, no Castelão; o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã.

Gazeta Esportiva (foto:Alexandre Vidal/assessoria/arquivo)