/ / Firmino faz golaço, Mané entorta zaga brasileira, e seleção apenas empata contra Senegal

Por ESPN.com.br

Neymar chegou ao seu 100º jogo, o 'losango mágico' começou empolgando, mas a seleção brasileira decepcionou mais uma vez e apenas empatou no amistoso com Senegal por 1 a 1.

a pior sequência desde que o treinador assumiu o comando da equipe. Jogando em Singapura nesta quinta-feira, Firmino marcou para o Brasil, que levou o empate em cobrança de pênalti, criou poucas chances de marcar e chegou à 3ª partida seguida sem vencer sob o comando de Tite -

O novo "losango mágico" da seleção brasileira teve boa atuação durante os primeiros 15 minutos de jogo. Tanto que o gol saiu depois de um lance armado por três membros do ataque brasileiro.

Coutinho fez ótimo lançamento para Gabriel Jesus, que cortou para o meio e encontrou Firmino na área. O camisa 20 tocou por cima do goleiro Gomis e fez um golaço para abrir o placar aos 8 minutos.

Mané arrisca, Senegal domina

A primeira chance de Senegal no primeiro tempo saiu dos pés de sua grande estrela. Mané recebeu de Diatta aos 25, dominou e chutou forte, mas parou em boa defesa de Ederson. Depois disso, os erros tomaram conta da partida. O time de Tite pouco ficava com a bola, e Senegal se aproximava do empate. Até que, aos 45 minutos, ele chegou.

Mané fez grande jogada pela esquerda, arrancou e deixou Dani Alves e Marquinhos para trás. O zagueiro derrubou o camisa 10, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Diédhiou tirou de Ederson e fez o 1 a 1.

A seleção ainda teve chance de retomar a liderança nos acréscimos, Coutinho tocou para Firmino, que passou de primeira para Neymar sair cara a cara com Gomis, mas o goleiro e evitou o gol brasileiro.

Mas, no final dos primeiros 45 minutos, os números mostravam a superioridade de Senegal: 7 a 2 em finalizações, 52% a 48% na posse de bola.

Cebolinha em campo

Destaque da seleção na conquista da Copa América, o atacante do Grêmio ficou no banco até os 14 minutos do segundo tempo, quando entrou no lugar de Roberto Firmino. Com a mudança, Everton passou a jogar pelo lado esquerdo do campo, e Neymar foi centralizado - com Gabriel Jesus ainda na direita.

Mesmo assim, o jogo continuou com pouquíssimas chances de gol. O Brasil só conseguiu levar perigo aos 23, em falta cobrada por Neymar que passou perto do travessão de Senegal.

Os africanos melhoraram nos minutos finais e quase viraram o placar com Mané, que acertou a trave de Ederson. Com espaço no contra-ataque, a seleção brasileira também chegou depois de passe de Neymar para Richarlison chutar para fora, já aos 42 minutos.

Público ruim em Singapura

Casa do amistoso, o Estádio Nacional de Singapura tem capacidade para 55 mil pessoas. Mas não teve nem 50% de ocupação: cerca de 20 mil pessoas acompanharam o confronto.

O preço dos ingressos foi um dos problemas: de 50 a 300 dólares singapurenses (R$ 150 a R$ 896). A organização até abaixou os preços para 30 dólares singapurenses (R$ 89), mas ainda assim o resultado foi frustrante.

O Brasil volta a jogar no mesmo estádio neste domingo, quando encara mais uma seleção africana: desta vez, a Nigéria, às 9h (de Brasília).