/ / Escola do Assentamento Jacamim trabalha na formação de alunos pesquisadores

Dois trabalhos foram apresentados pelos estudantes do 4º ao 6º ano. O “Jornal Local” produzido pelo Caio Lucas Fernandes da Silva, Wesllei de Jesus Araujo e mais nove alunos do 4º e 5º ano orientados pela professora Paula Cristina Feitosa Fazolo. Na gravação das primeiras entrevistas para o webjornal, Wesllei disse ficar “muito tímido no começo e depois fui fazendo melhor”. A turma multisseriada já tinha gravado seis edições do Jornal Local. Na escalada, cada programa continha três reportagens, anúncio e previsão do tempo com duração média de 20 minutos. As notícias abordavam pautas de interesse da comunidade local e a veiculação era feita na internet. A avó do Wesllei, a agricultora Devercina Silveira dos Santos de Jesus, assistia à apresentação e com falou com orgulho do neto: “Ele está se esforçando”.