/ / Entre os maiores desarmadores da MLS, Judson avalia sua primeira temporada fora do Brasil

Terminou no último dia 06, a primeira temporada de Judson no futebol dos Estados Unidos. A equipe do brasileiro, encerrou 2019 com a 8ª posição da Conferência Oeste.

Ao todo, o volante do San Jose Earthquakes, disputou 33 jogos no ano, entre competições oficiais e amistosos. O jogador, que fez sua estreia fora do Brasil, teve ótima participação ao longo da temporada. Pela Major League, a MLS, disputou 27 dos 34 jogos, ou seja, esteve presente em 79,41% das partidas.





Os números também comprovam a eficiência do jogador de 26 anos. Judson foi disparado o atleta do clube que mais desarmou na MLS, acumulando 94. Seu companheiro alemão, Florian Jungwirth, ficou em segundo com 71 desarmes.



E tem mais, o volante terminou a temporada regular com a segunda maior média de desarmes por jogo. Foi o quarto atleta da MLS que mais roubou bola. Além disso, encerrou com a maior média da competição de desarmes a cada 90 minutos, somando 4,42 roubadas de bola por período disputado. Sem contar que, dos 27 jogos que esteve em campo, foi o líder de desarme da equipe em 15.









Na semana passada, Judson realizou os últimos treinamentos antes de encerrar oficialmente a temporada. Nos próximos dias, o jogador desembarca no Brasil para curtir as férias. “Foi um ano de muitas novidades e novas experiências. Aprendi bastante e com certeza termino o ano me sentindo um atleta mais completo. Agora, só quero descansar e curtir a família. Foi a primeira vez que joguei fora do país, então a saudade está grande”, revelou.



Com o fim da temporada, o volante fez um balanço do seu primeiro ano nos Estados Unidos. "Para mim, o saldo é positivo. Claro que sempre é possível melhorar. Queríamos a classificação para os playoffs mas, infelizmente, deixamos escapar nas últimas rodadas. Individualmente, e considerando que foi meu primeiro ano aqui, fico com a sensação de uma boa temporada. Consegui ter boa sequência e ajudar bastante a equipe, principalmente defensivamente. Por tudo isso, minha avaliação é boa", contou o brasileiro, que ainda marcou um gol na temporada.

Na semana passada, Judson realizou os últimos treinamentos antes de encerrar oficialmente a temporada. Nos próximos dias, o jogador desembarca no Brasil para curtir as férias. "Foi um ano de muitas novidades e novas experiências. Aprendi bastante e com certeza termino o ano me sentindo um atleta mais completo. Agora, só quero descansar e curtir a família. Foi a primeira vez que joguei fora do país, então a saudade está grande", revelou.

Foto: Divulgação/San Jose Earthquakes

