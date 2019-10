/ / Empresária cai em golpe ao tentar comprar caminhonete em Guarantã do Norte

Uma empresária do setor da construção civil, de 23 anos, procurou a delegacia da Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT, para denunciar que foi vítima de um estelionatário. Ela contou aos policiais que negociou a sua GM S10 (avaliada em R$ 35 mil) e deu mais R$ 5,3 mil de entrada para um suposto representante de uma concessionária em Cuiabá, para comprar uma Toyota Hilux.

Consta ainda na denúncia, que o estelionatário seguiu com o dinheiro e a S10 para Cuiabá para supostamente fazer os trâmites burocráticos do financiamento e voltar com a Hilux até Guarantã para entregar ao casal. No entanto, isso não ocorreu. Eles passaram a ligar constantemente no celular do suposto vendedor cobrando a entrega do veículo, mas ele desapareceu.

Ainda segundo o registro policial, a mulher e seu esposo não assinaram nenhum tipo de acordo confiando no suspeito que foi apresentado por um amigo da família. Por outro lado, entregou o recibo de transferência. Esse documento já foi suspenso no cartório.

O suposto comprador já possui diversas passagens policiais por crime de estelionato. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo/arquivo)